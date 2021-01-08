Умер бывший следователь, занимавшийся делом об убийстве Листьева

Петр Трибой работал следователем Генпрокуратуры РФ Фото: Софья Сандурская © URA.RU

Умер бывший следователь Генпрокуратуры России Петр Трибой. Он расследовал убийство телеведущего Владислава Листьева. Об этом сообщил депутат Государственной думы Александр Хинштейн.

«Скончался мой друг Петр Трибой, некогда — один из самых принципиальных следователей Генпрокуратуры, расследовавший многие громкие дела, в том числе убийство В. Листьева», — сообщил в своем Twitter Хинштейн. Позже в беседе с ТАСС депутат уточнил, что причиной смерти стал коронавирус, который поразил легкие.

Ранее Трибой в интервью Алексею Пивоварову рассказал, что заказчики и исполнители убийства Листьева известны. Однако он не стал раскрывать личность подозреваемых. Пивоваров подчеркнул, что именно при Трибое следствие больше всего продвинулось в расследовании убийства.

Ведущий программы «Взгляд», гендиректор ОРТ Владислав Листьев был застрелен 1 марта 1995 года в подъезде собственного дома. В апреле 2009 года расследование по уголовному делу об убийстве было приостановлено. Его коллеги утверждают, что знают имя убийцы, сообщает « Царьград ».