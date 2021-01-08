Умер бывший следователь, занимавшийся делом об убийстве Листьева

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание коллегии Генеральной прокуратуры Российской Федерации по итогам работы в первом полугодии 2019 г. Москва, прокурор, погоны, форма, генеральная прокуратура российской федерации
Петр Трибой работал следователем Генпрокуратуры РФ Фото: Софья Сандурская © URA.RU

Умер бывший следователь Генпрокуратуры России Петр Трибой. Он расследовал убийство телеведущего Владислава Листьева. Об этом сообщил депутат Государственной думы Александр Хинштейн.

«Скончался мой друг Петр Трибой, некогда — один из самых принципиальных следователей Генпрокуратуры, расследовавший многие громкие дела, в том числе убийство В. Листьева», — сообщил в своем Twitter Хинштейн. Позже в беседе с ТАСС депутат уточнил, что причиной смерти стал коронавирус, который поразил легкие.

Ранее Трибой в интервью Алексею Пивоварову рассказал, что заказчики и исполнители убийства Листьева известны. Однако он не стал раскрывать личность подозреваемых. Пивоваров подчеркнул, что именно при Трибое следствие больше всего продвинулось в расследовании убийства.

Ведущий программы «Взгляд», гендиректор ОРТ Владислав Листьев был застрелен 1 марта 1995 года в подъезде собственного дома. В апреле 2009 года расследование по уголовному делу об убийстве было приостановлено. Его коллеги утверждают, что знают имя убийцы, сообщает «Царьград».

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...