Врач раскрыл судьбу коронавируса в России в этом году

Коронавирус будет постоянно мутировать и останется в нашей жизни так же, как и грипп. При этом заболеваемость пойдет на спад, считает председатель Национального общества промышленной медицины, врач Алексей Яковлев.
«Все ОРВИ, к которым относится и новый коронавирус, эволюционируют, быстро или медленно, по одному сценарию: они становятся менее опасными (патогенными), а, следовательно, и более заразными (контагиозными). Проще говоря, COVID-19 стремится стать обычной простудой», — передает слова врача «МК». По его мнению, к весне заболеваемость в стране станет минимальной, а уже сейчас в разных частях страны она либо вышла на плато, либо верно идет на спад.
Ранее ученые из Бельгии и Нидерландов заявили о тревожных признаках COVID-19, передает «
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