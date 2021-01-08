Врач раскрыл судьбу коронавируса в России в этом году

Врач оценил перспективы развития коронавируса в России в 2021 году Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Коронавирус будет постоянно мутировать и останется в нашей жизни так же, как и грипп. При этом заболеваемость пойдет на спад, считает председатель Национального общества промышленной медицины, врач Алексей Яковлев.

«Все ОРВИ, к которым относится и новый коронавирус, эволюционируют, быстро или медленно, по одному сценарию: они становятся менее опасными (патогенными), а, следовательно, и более заразными (контагиозными). Проще говоря, COVID-19 стремится стать обычной простудой», — передает слова врача «МК». По его мнению, к весне заболеваемость в стране станет минимальной, а уже сейчас в разных частях страны она либо вышла на плато, либо верно идет на спад.

Ранее ученые из Бельгии и Нидерландов заявили о тревожных признаках COVID-19, передает « Царьград ». По данным исследователей, у некоторых пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию даже в легкой форме, потом проявляются признаки хронического заболевания. По прогнозам иммунолога Владимира Болибока, нынешняя волна заражений пойдет на спад в начале весны и больших подъемов не будет до конца пандемии.