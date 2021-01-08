Спасатели прекратили поиски на месте схода лавины на норильском горнолыжном комплексе «Гора отдельная». Число жертв трагедии увеличилось до трех, сообщает глава МЧС Красноярского края Игорь Лисин.
«К сожалению, три человека погибли. На данный момент мы завершили поисково-спасательные работы, нашли всех погибших», — уточнил Лисин в эфире канала «Россия 24». Последним из-под завалов достали мужчину. Экстренные службы сообщают, что на месте ЧП может сойти еще одна лавина.
Ранее под снегом нашли тело женщины и ребенка полутора лет, напоминает деловое издание «Взгляд». Спастись удалось подростку, но он в тяжелом состоянии, два человека выбрались сами. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.
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