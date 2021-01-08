08 января 2021

Что известно о сходе лавины в Норильске к этому часу. Спасатели нашли тело ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
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Природа Пермского края. Пермь, зима, деревья в снегу, северный урал, горы зимой, тулымский камень
Из-под лавины достали тела двух человек Фото: Сергей Шадрин

Спасатели достали из-под снежных завалов тела двух человек после схода лавины на турбазе в Норильске. Погиб один ребенок, сообщают СМИ.

«Тело ребенка обнаружено на месте схода снежной лавины на горнолыжной базе в Норильске», — пишет telegram-канал ТАСС со ссылкой на волонтера Максима Инихова, работающего на месте происшествия. Малышу было 1,5 года.

  • Также погибла женщина, рассказали в местном МЧС. По предварительным данным, она является женой директора канатной дороги. Ее 15-летний сын ранее найден живым, он в больнице в тяжелом состоянии.
  • Минздрав Красноярского края сообщает, что из-под завала достали мужчину в среднетяжелом состоянии. Он отказался ехать в больницу.
  • Сейчас под снегом могут находиться еще от четырех до шести человек. Поиски продолжаются.
  • Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за «Оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности», уточняет telegram-канал Life shot.

9 января в районе горнолыжного комплекса «Гора отдельная» сошла лавина. Снегом засыпало шесть домиков, в которых находились люди. На месте ЧП работают 242 спасателя и волонтера.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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