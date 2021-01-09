Мишустин изменил прожиточный минимум на 2021 год

Михаил Мишустин установил величину прожиточного минимума в размере 11 653 рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин определился с прожиточным минимумом россиян на 2021 год. Согласно опубликованному на портале правительства документу, данная величина составляет 11 653 рубля. Ранее средний прожиточный минимум составлял 9 311 рублей.

«Михаил Мишустин подписал постановление об установлении величины прожиточного минимума на душу населения», — говорится в сообщении. Согласно документу, величина прожиточного минимума составляет 11 653 рубля, для трудоспособного населения — 12 702 рубля, для детей — 11 303 рубля, для пенсионеров 10 022 рубля.

С этого года прожиточный минимум устанавливается сразу на год. Кроме того, для расчета величины используется не продуктовая корзина, а медианный среднедушевой доход по стране.