Пользователи российских соцсетей усомнились в американской демократии после блокировки Дональда Трампа в Twitter Фото: Официальный сайт Президента РФ

Пользователей российских соцсетей разозлило удаление из Twitter аккаунта президента Америки Дональда Трампа. Россияне разочаровались в знаменитой американской демократии.

9 января Twitter навсегда заблокировал аккаунт Дональда Трампа из-за призывов к насилию. Также забанили аккаунты адвоката президента Сидни Пауэлла и бывшего президентского советника по нацбезопасности Майкла Флинна, уточняет телеканал « Царьград ». Тем временем Трамп уже думает над созданием альтернативной соцсети, пишет деловое издание «Взгляд».

«Не соцсеть должна решать. Если есть подозрение, что Трамп нарушил закон — то и решение должно приниматься судом по закону», — написал пользователь Twitter Ушлец. «Демократия — это фикция», — подчеркивает пользователь «ВКонтакте» Dudaev.

Часть россиян не согласна с тем, что соцсеть может устанавливать такую политику Twitter, Ушлец

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