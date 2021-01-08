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05 января 2021

В Екатеринбурге мужчина отрезал пальцы случайной прохожей

© Служба новостей «URA.RU»
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Преступник бросил нож на месте преступления и скрылся (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Екатеринбурге мужчина напал на женщину и отрезал ей два пальца. По предварительной версии, преступник сделал это, пытаясь отобрать у женщины сумку. Однако, как сообщили URA.RU в пресс-группе ГУМВД по Екатеринбургу, пока нет подтверждений тому, что мужчина покалечил женщину ради ограбления.

Инцидент произошел вечером 8 января на Уралмаше. Мужчина нанес удар ножом по пальцам женщины, после чего бросил нож на месте преступления и скрылся. «Попытка грабежа пока не подтверждается», — сообщили в пресс-группе ГУМВД по Екатеринбургу.

Сейчас сотрудники отдела полиции №14 проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установления обстоятельств и всех участников инцидента. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

Это не первое ужасающее событие, произошедшее на Уралмаше за последние месяцы. Так, в ноябре в доме на Уралмаше екатеринбуржец Дмитрий Захаров расстрелял гостей и покончил с собой. А в конце декабря неизвестный застрелил человека в маршрутке и скрылся с места преступления — ЧП произошло возле станции метро «Уралмаш».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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