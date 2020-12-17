Стрельбу устроил хозяин квартиры Дмитрий Захаров Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Свердловской области

Стали известны новые подробности расследования побоища в доме на улице Социалистической в Екатеринбурге. В результате стрельбы, произошедшей 7 ноября на Уралмаше, были убиты четверо — трое мужчин и одна девушка. Как сообщили URA.RU источники в свердловской полиции, в организме двух погибших нашлись наркотики.

«Запрещенные вещества обнаружились у одного из мужчин и в крови застреленной девушки», — поделился источник агентства. По его словам, об остальных погибших данных нет.

Юлия Величко, мама погибшей 18-летней Полины, в беседе с корреспондентом URA.RU сказала, что ей пока неизвестны результаты. «Следователь обещал позвонить, как будет готова экспертиза, пока известий от него нет», — отметила женщина.

В свердловском главке полиции порекомендовали задать вопрос коллегам в СКР. В Следственном комитете по Свердловской области не стали комментировать эти сведения.

Полина Величко с двумя несовершеннолетними подругами познакомилась в интернете с тремя мужчинами накануне трагедии. Сразу после знакомства компания поехала в квартиру Дмитрия Захарова — одного из их новых знакомых. Последний спустя несколько часов расстрелял гостей и покончил с собой. Выжили обе несовершеннолетние: одна 17-летняя девушка получила ранения, ее прооперировали, удалив почку и часть желудка. Ее 16-летняя подруга долго лежала под трупом мужчины, сумев тем самым спастись: она не получила никаких повреждений. Позже она рассказала, как началась бойня.