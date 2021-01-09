Эксперт по туризму раскрыл, что будет с кэшбэком на путешествия

Кэшбэк на путешествия по России могут продлить на 2021 год Фото: Алексей Вахрушев © URA.RU

Кэшбэк на туры по России, вероятнее всего, вернется в 2021 году. Об этом URA.RU рассказал эксперт Общественной палаты России по туризму Роман Бобылев.

«На мой взгляд, та программа, которую Ростуризм реализовывал в 2021 году, состоялась. Она имеет положительный эффект и перспективу на будущее. Думаю, правительство обратит на это внимание и в 2021 году мы увидим продолжение таких тем, а программа будет дальше развиваться», — объяснил Бобылев. Кроме того, часть средств, которые выделялись на кэшбэк, не была израсходована. Это также дает возможность возобновить программу.

«Уральская ассоциация туризма» также считает, что программа удалась, несмотря на технические недоработки. Они надеются, что кэшбэк продлят, но с усовершенствованием его технической части, заявил исполнительный директор и президент «Уральской ассоциации туризма» Михаил Мальцев.

«Нам бы хотелось, чтобы программа кэшбэка имела развитие при учете наших пожеланий, преимущественно технического свойства. В 2021 году мы также ожидаем старта национального проекта „Туризм индустрия гостеприимства“ и работы над новым федеральным законам об основах туристской деятельности», — говорит Мальцев.

9 января закончилась федеральная программа по предоставлению россиянам туров по стране с кэшбэком, которую вводило правительство. Ее уже думают продлить до конца 2021 года, сообщает «Национальная служба новостей».