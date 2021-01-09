Врач назвала необычный способ вернуть вкусы и запахи после COVID

Рецепторы обоняния можно тренировать Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Восстановить вкусовые ощущения после коронавируса моно с помощью хвойного стоматологического ополаскивателя. Об этом URA.RU заявила врач, главный редактор журнала «Современное здоровье», основатель «Центра формирования здорового образа жизни», доктор медицинских наук Ирина Добрецова.

«Хвойные ополаскиватели для рта помогают вернуть память вкусовым рецепторам у тех, кто переболел COVID. Воспользовавшись именно ядреным ополаскивателем, вы заставите рецепторы почувствовать его. Вернется вкус, и при этом уйдет психосоматика. Плюс к этому, это полезно для гигиены полости рта, восстанавливается микробный пейзаж», — рассказала URA.RU Добрецова. Полоскать рот такими средствами можно несколько раз в день, отметила врач.

Обоняние после коронавируса можно вернуть с помощью тренировок для носа, добавила Добрецова. «Нюхайте одни и те же продукты в течение полутора—двух минут. Таким образом обоняние, ослабленное вирусом, тренируется. Также можно использовать аромамасла», — отметила Добрецова.

С ней не согласился отоларинголог, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев. По мнению эксперта, народные средства не помогут вернуть вкусы и запахи, а могут сделать хуже. «Люди пытаются клин клином вышибать, но это неправильно. Нюхание продуктов не поможет восстановиться рецепторам, а вдыхание паров, например, уксуса или нашатырного спирта, сделает только хуже, вызвав отек. Самое лучшее при потере вкуса и обоняния — обратиться к врачу, который назначит правильную кортикостероидную терапию гормональными средствами», — сказал URA.RU Зайцев.

О восстановлении вкусовых рецепторов после COVID ранее рассказывал невролог Роман Люкманов. В беседе с URA.RU он заявил, что сегодня нет ни одного способа восстановления рецепторов, эффективность которого была бы доказана.