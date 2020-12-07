Невролог раскрыл, как вернуть чувство вкуса после коронавируса

Вкусовые рецепторы после коронавируса могут восстановиться самостоятельно спустя некоторое время. Об этом URA.RU рассказал врач-невролог НИИ Неврологии Роман Люкманов.
«Методов с доказанной эффективностью не существует, только время. Нет никакой восстановительной, чудодейственной пилюльки», — пояснил URA.RU невролог. Он также уточнил, что восстановление методом раздражения этих рецепторов не поможет. Это же касается и восстановления обоняния.
Ранее ЛОРЫ сообщали, что восстановить обоняние после коронавируса помогут сосудосуживающие препараты, промывание носа морской водой. Также для этого необходимо наладить питание и принимать витамин D, уточняет телеканал 360. Однако заведующий отделением сомнологии в исследовательском центре оториноларингологии медико-биологического агентства Александр Мельников уточнил, что существует опасность потерять чувство запахов навсегда.
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