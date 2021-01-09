Врачи: что нужно сделать в 2021 году тем, кто перенес коронавирус

Людям, переболевшим коронавирусом, необходимо в 2021 году пройти диспансеризацию. Это нужно, чтобы выявить места в организме, по которым ударил вирус, заявила URA.RU врач, главный редактор журнала «Современное здоровье», основатель «Центра формирования здорового образа жизни», доктор медицинских наук Ирина Добрецова.
«В этом году обязательным мероприятием должна стать диспансеризация. Как для взрослых, так и для детей. Это поможет выявить потенциальные точки риска. В ходе исследования важно, прежде всего, измерить уровень холестерина, сахара в крови, измерить артериальное давление, обследоваться на предмет тромбозов», — рассказала URA.RU Добрецова.
Перечень исследований диспансеризации нужно расширить, добавил иммунолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток Мечникова Виталий Зверев. «Идея хорошая, можно еще внести пункт о коронавирусе в список пунктов диспансеризации. По-хорошему, обследование нужно проходить каждый год. Таким образом, переболевшие COVID смогут сравнить состояние своего здоровья до и после заражения. Это покажет динамику», — сказал URA.RU Зверев.
Ранее вирусолог и иммунолог Владислав Жемчугов заявлял, что коронавирус может серьезно поразить сосуды. Также ученый предупредил, что инфекция оказывает серьезное воздействие на нервную систему.
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