ТАСС: в сгоревшем доме в Тюмени находился дом престарелых

В доме в поселке Боровском Тюменской области, где при пожаре погибли семь человек, находился частный пансионат для пожилых людей. Об этом сообщают источники.
«В Тюменской области в здании, где произошел пожар, работал частный дом престарелых», — пишет ТАСС со ссылкой на собственный источник. Сообщается, что среди погибших были лежачие пенсионеры. «Трех удалось эвакуировать до приезда спасателей, а семеро отравились продуктами горения», — пишет
В ОМВД по Тюмени, ГУ МЧС и прокуратуре Тюменской области ситуацию пока никак не комментируют. «Как только информация об этом появится, она будет доведена до средств массовой информации», — заявил URA.RU представитель ГУ МЧС России по Тюменской области Александр Зубарев.
Расследование ЧП взял под контроль председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Об этом сообщили в пресс-службе СКР.
Сегодня днем при пожаре в частном доме в поселке Боровском Тюменской области погибли семь человек. Губернатор Александр Моор обещал найти виновных в происшествии.
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