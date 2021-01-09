ТАСС: в сгоревшем доме в Тюмени находился дом престарелых

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Пожар в деревянном доме по улице 8 марта. Екатеринбург, деревянный дом, пожар, огонь, горящий дом, пламя, дом горит
Трех человек удалось эвакуировать из горящего здания (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В доме в поселке Боровском Тюменской области, где при пожаре погибли семь человек, находился частный пансионат для пожилых людей. Об этом сообщают источники.

«В Тюменской области в здании, где произошел пожар, работал частный дом престарелых», — пишет ТАСС со ссылкой на собственный источник. Сообщается, что среди погибших были лежачие пенсионеры. «Трех удалось эвакуировать до приезда спасателей, а семеро отравились продуктами горения», — пишет Life.

В ОМВД по Тюмени, ГУ МЧС и прокуратуре Тюменской области ситуацию пока никак не комментируют. «Как только информация об этом появится, она будет доведена до средств массовой информации», — заявил URA.RU представитель ГУ МЧС России по Тюменской области Александр Зубарев.

Расследование ЧП взял под контроль председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Об этом сообщили в пресс-службе СКР.

Сегодня днем при пожаре в частном доме в поселке Боровском Тюменской области погибли семь человек. Губернатор Александр Моор обещал найти виновных в происшествии.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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