Полеты восьми полномочных представителей Владимира Путина обошлись бюджету 384,2 млн рублей за год. Такие данные опубликовал портал госзакупок.
Так, управление делами президента заключило контракт на организацию авиаперевозок полпредов за 179,1 млн рублей. «Самую большую сумму — 67 млн рублей — выделили представителю президента в ДВФО Юрию Трутневу. В течение года, согласно договору, для полетов ему предоставляли Falcon 900, Boeing 737, Ми-8 или их аналоги», — пишет «МБХ медиа».
Далее в списке полпред президента в Южном округе (ЮФО) Владимир Устинов (34,2 млн рублей), полпред на Северном Кавказе (СКФО), экс-генпрокурор Юрий Чайка (27,9 млн), полпред в Центральном округе (ЦФО) Игорь Щëголев (13 млн рублей) и представитель в Сибири Сергей Меняйло (12,8 млн рублей). Меньше всего за год управделами потратило на представителя Путина в Приволжье Игоря Комарова (11,9 млн), полпредов в Северо-Западном округе (СЗФО) Александра Гуцана и Урале (УФО) Николая Цуканова (по 6,2 млн рублей).
Ранее сообщалось, что девять из 21 министерств России потратили с 2018 года на полеты более шести миллиардов рублей. Больше всех на самолетах летают сотрудники Министерства иностранных дел. На втором месте по частоте пользования воздушными судами находится Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики. Затем следуют Минспорта, Минприроды, Минкульт, Минпромторг, Министерство по делам Северного Кавказа, Минфин и Министерство просвещения.
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