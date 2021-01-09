09 января 2021

Вице-президент США Пенс посетит инаугурацию Байдена

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Митинг у американского консульства против геноцида русских. Екатеринбург, америка, флаг сша
Дональд Трамп отказался присутствовать на церемонии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Вице-президент США республиканец Майк Пенс посетит инаугурацию демократа Джозефа Байдена. Церемония состоится 20 января.

«Вице-президент может посетить церемонию, чтобы продемонстрировать поддержку мирной передачи власти», — пишет ТАСС со ссылкой на газету Politico. При этом действующий американский президент Дональд Трамп отказался прийти на инаугурацию. В свою очередь Байден обрадовался тому, что Трамп проигнорирует церемонию.

Конгресс США утвердил избрание демократа Джозефа Байдена президентом страны. Решение было принято после захвата Капитолия. 6 января сторонники Дональда Трампа захватили здание Конгресса США в момент, когда там проходила процедура утверждения итогов голосования коллегии выборщиков. В ходе беспорядков пострадали несколько человек.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...