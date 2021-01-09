Вице-президент США Пенс посетит инаугурацию Байдена

Вице-президент США республиканец Майк Пенс посетит инаугурацию демократа Джозефа Байдена. Церемония состоится 20 января.
«Вице-президент может посетить церемонию, чтобы продемонстрировать поддержку мирной передачи власти», — пишет ТАСС со ссылкой на газету Politico. При этом действующий американский президент Дональд Трамп отказался прийти на инаугурацию. В свою очередь Байден обрадовался тому, что Трамп проигнорирует церемонию.
Конгресс США утвердил избрание демократа Джозефа Байдена президентом страны. Решение было принято после захвата Капитолия. 6 января сторонники Дональда Трампа захватили здание Конгресса США в момент, когда там проходила процедура утверждения итогов голосования коллегии выборщиков. В ходе беспорядков пострадали несколько человек.
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