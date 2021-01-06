06 января 2021

В Вашингтоне выросло число погибших во время беспорядков

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Майдан. Украина. Киев, майдан, беспорядки, революция
Во время протестов в Вашингтоне умерли четыре человека Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

Число жертв массовых протестов в Вашингтоне увеличилось до четырех. Об этом сообщил глава полиции города Роберт Конти.

«В ходе протестов в Вашингтоне скончались четыре человека», — передает РИА «Новости» со ссылкой на Конти. Личности троих погибших еще не установлены.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса США. Несколько полицейских получили ранения. Массовые протесты начались накануне утверждения итогов голосования коллегии выборщиков, выбравших новым президентом страны Джо Байдена. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер продлила режим ЧС в городе на 15 дней, передает RT.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...