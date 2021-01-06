В Вашингтоне выросло число погибших во время беспорядков

Число жертв массовых протестов в Вашингтоне увеличилось до четырех. Об этом сообщил глава полиции города Роберт Конти.
«В ходе протестов в Вашингтоне скончались четыре человека», — передает РИА «Новости» со ссылкой на Конти. Личности троих погибших еще не установлены.
6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса США. Несколько полицейских получили ранения. Массовые протесты начались накануне утверждения итогов голосования коллегии выборщиков, выбравших новым президентом страны Джо Байдена. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер продлила режим ЧС в городе на 15 дней, передает RT.
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