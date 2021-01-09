Илон Маск продаст все имущество ради колонизации Марса

Основатель космической компании SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск, ставший 7 января богатейшим человеком в мире, решил распродать все имущество ради колонизации Марса. Такое решение он принял, в частности, для того, чтобы показать свою решительность для достижения цели.
«Фактически, у меня практически не останется собственности, имеющей денежную ценность, кроме акций компаний», — заявил изданию Business Insider Маск. Он отметил, что сможет спокойно снимать жилье или ночевать на работе, вместо того чтобы жить в купленном доме, уточняет РБК.
Еще весной прошлого года стало известно, что Маск распродает свое имущество в Калифорнии. До начала продажи бизнесмен владел как минимум семью домами общей стоимостью 100 млн долларов. Однако, как заявил инженер, имущество лишь тянет его вниз.
По плану Илона Маска, к 2050 году он отправит на Марс 1 млн человек и построит флот из 1000 звездолетов, чтобы переправить их туда. Также он заявил о готовности предоставлять ссуды и рабочие места на Красной планете.
Ранее предприниматель уточнил, что рассчитывает высадить первых людей на Марс к 2026 году. Реализовать свою цель инженер рассчитывает на ракете Starship — это транспортное средство из нержавеющей стали, которое способно перевозить до 100 человек одновременно.
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