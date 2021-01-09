09 января 2021

Илон Маск продаст все имущество ради колонизации Марса

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
КосмоЁлка 2017-18, космос, космоелка
К 2050 году миллион человек будут жить на другой планете (архивное фото) Фото: Марина Молдавская © URA.RU

Основатель космической компании SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск, ставший 7 января богатейшим человеком в мире, решил распродать все имущество ради колонизации Марса. Такое решение он принял, в частности, для того, чтобы показать свою решительность для достижения цели.

«Фактически, у меня практически не останется собственности, имеющей денежную ценность, кроме акций компаний», — заявил изданию Business Insider Маск. Он отметил, что сможет спокойно снимать жилье или ночевать на работе, вместо того чтобы жить в купленном доме, уточняет РБК.

Еще весной прошлого года стало известно, что Маск распродает свое имущество в Калифорнии. До начала продажи бизнесмен владел как минимум семью домами общей стоимостью 100 млн долларов. Однако, как заявил инженер, имущество лишь тянет его вниз.

По плану Илона Маска, к 2050 году он отправит на Марс 1 млн человек и построит флот из 1000 звездолетов, чтобы переправить их туда. Также он заявил о готовности предоставлять ссуды и рабочие места на Красной планете.

Ранее предприниматель уточнил, что рассчитывает высадить первых людей на Марс к 2026 году. Реализовать свою цель инженер рассчитывает на ракете Starship — это транспортное средство из нержавеющей стали, которое способно перевозить до 100 человек одновременно.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...