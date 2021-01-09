Захара Прилепина возмутила попытка Google и Apple удалить любимое приложение правых консерваторов из США Фото: Анна Майорова © URA.RU

Российский писатель Захар Прилепин считает, что Google и Apple смогут сделать мир тоталитарным путем удаления неугодных им людей из всех соцсетей. Такое мнение писатель разместил в своем telegram-канале после того, как Google и Apple удалили из своих маркетов приложение Parler.

Ранее в Parler зарегистрировался заблокированный в Twitter американский президент Дональд Трамп. Президента временно заблокировали в Facebook, а провайдер отключил ему электронную почту. Также из YouTube и Twitter удалены аккаунты нескольких известных в США правых консерваторов.

«Теперь либеральная диктатура может действовать так против любого инакомыслия. А потом вас перестанут обслуживать в торговых сетях — ведь они же частные, это право частного бизнеса, кого обслуживать, а кого нет. И умрите с голода, это никак не противоречит свободе и правам человека», — цитирует Прилепин анонимного автора.

Он подчеркнул, что при блокировке учитывались только взгляды пользователей, а не то, был аккаунт личным, рабочим или каким-то еще. Так что скоро вполне могут начать блокировать любых других инакомыслящих, например, христиан, передает Прилепин мнение автора. Цензура и репрессии в США становятся только больше, отметил неизвестный автор, которого цитирует писатель.

Скандал начался с того, что Twitter навсегда заблокировал личный аккаунт Трампа якобы из-за риска подстрекательства к насилию. После этого акции соцсети резко обвалились, а пользователи начали уходить из Twitter, пишет телеканал « Царьград ».