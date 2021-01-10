Facebook хочет анализировать сообщения в WhatsApp для совершенства рекламы Фото: Анна Майорова © URA.RU

WhatsApp может проиграть борьбу с Telegram за звание главного мессенджера планеты из-за новой политики конфиденциальности. Некоторые пользователи уже начали отказываться от сервиса. Об этом URA.RU заявил программист, специалист по кибербезопасности Сергей Вакулин.

Об изменении политики конфиденциальности WhatsApp стало известно несколько дней назад. Мессенджер будет передавать данные пользователей материнской компании — Facebook. По некоторой информации, таким образом Facebook хочет изучить вкусы пользователей для усовершенствования рекламы.

«Часть пользователей не стала принимать новую политику WhatsApp и решила уйти к конкуренту. [Основатель Telegram] Павел Дуров уже написал, что востребованность Telegram возросла. Это станет еще одним фактором, наряду с большим функционалом, который поможет Telegram взять верх», — сказал URA.RU Вакулин.

Однако сам WhatsApp, скорее всего, меняет правила в целях экономии, отметил эксперт. В противном случае Facebook может получить скандал. «Я думаю, что данные будут отправлять на сервера Facebook, чтобы использовать меньше оборудования и экономить на этом. Но если они и правда хотят использовать данные для будущей рекламы, то это идет вразрез с конфиденциальностью сообщений и звонков. Будет скандал», — спрогнозировал Вакулин.

Другого мнения придерживается хакер и специалист по информационным технологиям Александр Варской. По его мнению, новые правила WhatsApp просто легализуют то, что сервис делает давно, а Telegram слишком мал, чтобы тягаться с Facebook. «Меняя правила, Facebook просто признается в том, чем корпорации занимались всегда втихую. Теперь они в открытую говорят, что будут делать это и дальше. А война WhatsApp и Telegram происходит только в России, ну и, может быть, в Иране», — заявил URA.RU Варской.

Сейчас WhatsApp — самый популярный мессенджер в мире. По состоянию на декабрь 2020 года, сервисом пользуются около двух миллиардов человек.