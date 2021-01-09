Здание ПРОМЭКТа сносят с начала новогодних каникул Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Конфликт вокруг сноса здания ПРОМЭКТа в Екатеринбурге

В Екатеринбурге при сносе здания ПРОМЭКТа обрушилась трехэтажная стена. Видео падения публикуют в соцсетях

«Во время сноса здания ПРОМЭКТа рухнула стена», — передают очевидцы. На кадрах видно, как стена рушится и падает возле стоящего рядом КамАЗа.

Жительница одного из домов, расположенных возле здания ПРОМЭКТа, Елена Литвинова пришла на место событий, чтобы записать для URA.RU происходящее после обрушения на видео. На кадрах видно, что обломки стены завалили улицу и повредили стоящие возле здания ларьки.

Конструктивистское здание ПРОМЭКТа начали сносить в начале января, что вызвало возмущение ряда общественников. Мэрия Екатеринбурга рекомендовала приостановить снос, чтобы профильные структуры определили историческую ценность здания. Несмотря на это работы были продолжены.