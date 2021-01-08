ВОЗ: новый штамм коронавируса распространяется быстрее обычного

ВОЗ призывает всех продолжать использовать средства индивидуальной защиты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Обнаруженный в Великобритании новый штамм коронавируса распространяется быстрее обычного. Об этом во время брифинга журналистам сообщила эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове.

«Последние данные свидетельствуют, что обычный вариант распространяется не так быстро, как выявленный в Великобритании штамм. И здесь мы опираемся на репродуктивное число, которое увеличилось с 1,1 до 1,5», — цитирует специалиста ТАСС. По ее словам, на данный момент нет никаких свидетельств того, что новый штамм является более опасным для организма.

Она также отметила, что ученые пока не обнаружили никакой разницы в том, каким образом распространяется вирус. Поэтому ВОЗ не дает никаких особых рекомендаций по борьбе с новым штаммом COVID-19, однако призывает всех продолжать использовать средства индивидуальной защиты.

15 декабря британские власти заявили, что в стране с большой скоростью распространяется новый тип коронавируса. По предварительным данным, он может быть на 70% заразней обычного. По словам старшего преподавателя Лондонского университета королевы Марии — Дипти Гурдасани, новый вид более заразен для детей и подростков до 19 лет.