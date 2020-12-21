Российские самолеты не будут летать в Британию неделю Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Россия приостанавливает авиасообщение с Великобританией. Отмена полетов продлится неделю и начнет действовать с полуночи 22 декабря. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

«Решение принято <…> в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в Великобритании», — говорится в сообщении штаба. Ограничения вступают в силу с 00.00 минут 22 декабря 2020 и будут действовать в течение недели.

Как отметили в штабе, ситуация с появлением нового штамма коронавируса в Великобритании тщательно изучается. Решение о дальнейшем ограничении авиасообщения или его возобновлении будет принято «по итогам ее рассмотрения», пояснили в штабе.

15 декабря британские власти заявили, что в ходе второй волны эпидемии в стране с большой скоростью распространяется новый тип коронавируса. По предварительным данным, он может быть на 70% заразней обычного. Пока неизвестно, является ли он более опасным, чем предыдущий штамм. На сегодняшний момент полеты в Британию прекратили Нидерланды, Франция, Германия, Италия, Австрия, Испания и еще 19 стран, включая Россию. Научный сотрудник Центра фундаментальной трансляционной медицины, бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций центра «Вектор» Александр Чепурнов и экс-глава Роспотребнадзора РФ Геннадий Онищенко ответили URA.RU на самые актуальные вопросы о новом штамме коронавируса.