10 января 2021

Генсек ООН сравнил 2021 год с 1945-м

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытая лицензия на 04.08.2015. ООН., оон
Генсек ООН призвал страны к международному сотрудничеству Фото: Pixabay

Генсек ООН Антониу Гутерреш сравнил нынешний год с 1945-м. Речь прозвучала на мероприятии в честь 75-й годовщины первого заседания Генеральной Ассамблеи.

«Но это не 1945 год. Сегодняшняя война ведется против микроскопического вируса. Завтра может начаться против террористов в киберпространстве. И мы все еще проигрываем долгую битву с изменением климата», — приводит РИА «Новости» слова Гутерреша.

Конфликт, по его словам, больше не является вопросом исключительно военной или экономической мощи. Поэтому мировое сообщество нуждается в международном сотрудничестве, страны должны «превратить нашу глобальную систему в глобальное партнерство», добавил генсек. Он напомнил, что из-за пандемии коронавируса 88 миллионов человек оказались за чертой бедности, а 270 млн живут под угрозой нехватки еды, что лишний раз подтверждает необходимость заключения «новой глобальной сделки» на международном уровне. Он должен представлять собой «общественный договор» между людьми, властью и бизнесом по части справедливого налогообложения, универсальных браг и возможностей для всех.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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