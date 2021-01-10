Украинские СМИ растиражировали прогноз о крахе России

Политический эмигрант считает, что Россия скоро перестанет существовать Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Россия может прекратить существование как государство еще до президентских выборов 2024 года. Такой прогноз руководитель американского фонда Stop Inform Terror Герман Обухов дал в интервью каналу «Обозреватель», а затем его подхватили большинство украинских СМИ.

Обухов считает, что ни о каком транзите власти и преемнике нынешнего президента РФ Владимира Путина и речи быть не может. В данном случает он проводит параллель России с развалом Советского Союза. «Кто считался преемником Михаила Горбачева? Да никто. Ельцина никто его преемником не называл, он ведь впоследствии возглавил уже Россию», — отметил основатель американского фонда, его слова приводит «Московский комсомолец». По предположению Обухова, Путин останется у власти и после 2021 года, так как этого хочет его окружение.

Обухов считает, что сейчас Россия движется «по инерции». «К 2024 году, когда должны пройти следующие президентские выборы, Российская Федерация как государство вообще может прекратить свое существование. Скорее всего, никакого преемника Путина не будет, Россия просто рассыплется», — считает собеседник украинского телеканала.

Обухов эмигрировал в Британию, а затем в США после того, как отсидел в СССР в 1981—1987 годах за написание книги, в которой он раскритиковал советское руководство с марксистских позиций. В Америке он основал свой фонд, целью которого является борьба с «информационным вмешательством России во внутренние дела США».

Экс-депутат Госдумы от Тюмени и ХМАО, коммунист Вячеслав Тетекин ранее заявил, что транзит власти в России произойдет раньше намеченных президентских выборов 2024 года. По его мнению к этому времени на политической сцене страны появятся новые люди.