Инфекционист назвала единственный способ остановить корнавирус

Вакцинироваться от коронавируса придется как от гриппа Фото: Анна Майорова © URA.RU

Пандемия коронавируса в стране будет остановлена лишь при условии, если вакцину поставят три четверти россиян в максимально короткие сроки. Об этом сообщила президент Международной ассоциации специалистов в области инфекций, бывший главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным заболеваниям Ирина Шестакова.

«Если во время эпидемии мы вакцинируем 50 и менее процентов населения, то мы эпидемию не остановим. Это всегда было догмой. Поэтому речь идет о том, чтобы остановить эпидемию, у нас должно быть привито порядка трех четвертей населения», — рассказала РИА «Новости» Шестакова. Инфекционист уточнила, что вакцинацию в данном случае невозможно растягивать на годы, так как важны короткие сроки и максимальный охват населения. «Если мы будем всех вакцинировать три года, у нас уже подоспеют те, у кого иммунитет закончился. И тем самым у нас это будет постоянный текущий процесс. Поэтому нужно так же, как мы проводим вакцинацию против гриппа», — считает Шестакова.

В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) заявили, что российским препаратом от коронавируса «Спутник V» привили более 1,5 млн человек, пишет RT. Глава Роспотребнадзора Анна Попова в свою очередь рассказала, что отечественные вакцины против коронавируса защищают от штамма вируса, обнаруженного в Великобритании, добавляет Nation News.