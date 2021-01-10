10 января 2021

Ученый: как будет развиваться ситуация с коронавирусом в 2021

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Город во время пандемии коронавирусной инфекции. Курган , зима, люди, масочный режим, пандемия коронавируса, очередь на ковид
В России снизится заболеваемость коронавирусом ближе к весне Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Число заболевших коронавирусом в России после Нового года напрямую зависит от ответственности людей в период праздников. Таким мнением поделилась завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Егорова.

«Ситуация может усугубиться новогодними праздниками в зависимости от того, как россияне будут соблюдать ограничительные меры», — сказала Егорова. Она считает, что заболеваемость может вырасти в регионах, куда граждане РФ ездили отдыхать, а по приезду — и в регионах проживания. По ее мнению, спада стоит ожидать ближе к весне, пишет РИА «Новости». Эксперт уверена, что в ближайшие два года вирус не исчезнет.

Президент Международной ассоциации специалистов в области инфекций, бывший главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным заболеваниям Ирина Шестакова сообщила, что пандемия коронавируса в стране будет остановлена лишь при условии, если вакцину поставят три четверти россиян в максимально короткие сроки. Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что говорить о стабилизации ситуации с коронавирусом в стране еще рано, пишет RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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