Число заболевших коронавирусом в России после Нового года напрямую зависит от ответственности людей в период праздников. Таким мнением поделилась завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Егорова.
«Ситуация может усугубиться новогодними праздниками в зависимости от того, как россияне будут соблюдать ограничительные меры», — сказала Егорова. Она считает, что заболеваемость может вырасти в регионах, куда граждане РФ ездили отдыхать, а по приезду — и в регионах проживания. По ее мнению, спада стоит ожидать ближе к весне, пишет РИА «Новости». Эксперт уверена, что в ближайшие два года вирус не исчезнет.
Президент Международной ассоциации специалистов в области инфекций, бывший главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным заболеваниям Ирина Шестакова сообщила, что пандемия коронавируса в стране будет остановлена лишь при условии, если вакцину поставят три четверти россиян в максимально короткие сроки. Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что говорить о стабилизации ситуации с коронавирусом в стране еще рано, пишет RT.
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