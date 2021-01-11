В России начали дорожать автомобили

В России цены на автомобили выросли за неполные две недели текущего года на 2—5% и на этом не остановятся. Таким мнением поделились автодилеры.
«На 2% в среднем выросли цены на машины Volkswagen на фоне смены модельного года», — следует из опроса, который провел «
Подорожание коснулось и отечественных авто. В среднем автомобили Lada выросли в цене на 2%. В частности, модель Granta стала дороже на 2,5%, Vesta (+3,8%), XRAY (+0,8%). Lada 4×4 подорожала на 2,9%, а Vesta Sport — на 1,5%.
Причиной повышения дилеры назвали адаптацию цен к падению рубля и росту евро. Эксперты не исключили дальнейшего увеличения цены на фоне возможного роста утильсбора. Ранее партнер аналитического агентства «Автостат», автоэксперт Игорь Моржаретто спрогнозировал подорожание автомобилей на 2—3%. Он не исключил, что если правительство примет решение о повышении утильсбора, стоимость машин вырастет на 5%. В 2021 году россияне не смогут купить автомобили SsangYong, Lifan и Zotye, передает агентство Nation News. Эти бренды оказались под угрозой банкротства.
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