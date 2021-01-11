В России начали дорожать автомобили

Машины марки Volkswagen в среднем подорожали на 2% Фото: Андрей Матвеев © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис в России

В России цены на автомобили выросли за неполные две недели текущего года на 2—5% и на этом не остановятся. Таким мнением поделились автодилеры.

«На 2% в среднем выросли цены на машины Volkswagen на фоне смены модельного года», — следует из опроса, который провел « Коммерсант ». Автомобили Hyundai в зависимости от модели подорожали на сумму от 15 до 50 тысяч рублей. Audi стали дороже на 2,2%, а Mercedes на 4—5%. Базовые комплектации Volvo подорожали на 100 тысяч рублей, а опции на 5%, BMW прибавил 4,5% к ценнику.

Подорожание коснулось и отечественных авто. В среднем автомобили Lada выросли в цене на 2%. В частности, модель Granta стала дороже на 2,5%, Vesta (+3,8%), XRAY (+0,8%). Lada 4×4 подорожала на 2,9%, а Vesta Sport — на 1,5%.

Причиной повышения дилеры назвали адаптацию цен к падению рубля и росту евро. Эксперты не исключили дальнейшего увеличения цены на фоне возможного роста утильсбора. Ранее партнер аналитического агентства «Автостат», автоэксперт Игорь Моржаретто спрогнозировал подорожание автомобилей на 2—3%. Он не исключил, что если правительство примет решение о повышении утильсбора, стоимость машин вырастет на 5%. В 2021 году россияне не смогут купить автомобили SsangYong, Lifan и Zotye, передает агентство Nation News. Эти бренды оказались под угрозой банкротства.