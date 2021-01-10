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В крупных больницах ЯНАО провели ротацию главврачей

© Служба новостей «URA.RU»
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Новые руководители назначены в Ноябрьскую ЦГБ и Тарко-Салинскую ЦРБ Фото: Нина Калинина © URA.RU

Место главного врача Центральной городской больницы (ЦГБ) Ноябрьска (ЯНАО) займет Максим Зинин, ранее занимавший пост руководителя Тарко-Салинской ЦРБ. Как сообщается на официальном сайте медучреждения, место ушедшего главврача в районной больнице занял его заместитель по клинико-экспертной работе Евгений Евсеев.

«Исполняющим обязанности главного врача назначен Евгений Анатольевич Евсеев, — сообщили представители Тарко-Салинской ЦРБ. — Экс главный врач учреждения Максим Иванович Зинин сегодня приступил к обязанностям главного врача Ноябрьской центральной городской больницы». В Ноябрьской ЦГБ сообщение о назначении руководителя оперативно подтвердить не удалось, в окружном департаменте здравоохранения взяли время на подготовку комментария.

По данным источников URA.RU в медицинском сообществе, в Ноябрьске возвращение Зинина восприняли с воодушевлением — до своего назначения в Тарко-Сале он уже работал в ЦГБ и хорошо себя зарекомендовал. Между тем, на официальном сайте горбольницы в качестве главврача до сих пор указан Олег Шалаев, покинувший свой пост еще в декабре.

Что касается Евсеева, то к его заслугам относят получение ТЦРБ сертификата соответствия международным стандартам в области менеджмента качества по оказанию медицинской помощи. В должности заместителя главного врача ТЦРБ он работал с мая 2019 года.

Ранее сообщалось, что Шалаев покинул пост главврача НЦГБ в связи с истечением срока контракта. С 28 декабря временно исполнял обязанности главврача заместитель по клинико-экспертной работе Игорь Гарчук.

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