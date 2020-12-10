В ЯНАО уволили главврача одной из крупнейших больниц

По сообщению инсайдеров, решение об увольнении Олега Шалаева было принято по инициативе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Главный врач ноябрьской центральной городской больницы Олег Шалаев уволен с должности. Об этом сообщает корреспондент URA.RU со ссылкой на собственные источники в медицинских кругах ЯНАО.

«Сегодня было принято решение об увольнении главного врача ноябрьской ЦГБ Олега Шалаева», — передает источник. По сообщению инсайдеров, решение о расторжении трудовых отношений было принято по инициативе регионального минздрава. Чем это было продиктовано, инсайдер не уточнил.

В разговоре с журналистами URA.RU Шалаев опроверг эту информацию. «Меня никто не увольнял», — заявил он.

Шалаев приступил к обязанностям в 2016 году. Он считался одним из самых перспективных руководителей в учреждении здравоохранения ЯНАО. Тем не менее его работа и работа его подчиненных постоянно вызывала жалобы со стороны горожан. Из-за этого в больнице проводилось несколько серьезных проверок как по линии департамента здравоохранения здравоохранения, так и по линии Росздравнадзора.