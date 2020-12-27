Ноябрьская ЦГБ осталась без постоянного руководителя Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Главный врач Ноябрьской центральной больницы Олег Шалаев ушел в отставку. Информацию об этом URA.RU подтвердили в департаменте здравоохранения ЯНАО. О готовящемся увольнении Шалаева инсайдеры агентства сообщали еще в начале декабря.

«В связи с истечением срока трудового договора Олег Шалаев покинул свой пост. Назначен врио Игорь Гарчук. Назначения пока нет, кандидатуры рассматриваются», — уточнили в пресс-службе департамента здравоохранения. Официально возможные преемники Шалаева не раскрываются. Источники URA.RU называют в их числе заместителя главврача Сергея Лескова и терапевта Владислава Шаймарданова.

О скором уходе Шалаева инсайдеры URA.RU сообщили 11 декабря. Тогда региональный депздрав принял решение расстаться со специалистом. Причина пока остается неизвестной. Сам главврач публично отрицал, что будет уволен, однако перед уходом решил наказать средний медперсонал, урезав им премии.

Олег Шалаев возглавил Ноябрьскую ЦГБ в 2016 году. Он считался одним из самых перспективных руководителей в системе здравоохранения ЯНАО. Но работа его учреждения постоянно вызывала жалобы со стороны горожан. Из-за этого депздрав и Росздравнадзор проводили в больнице несколько серьезных проверок.