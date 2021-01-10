Игорь Рубцов работает на посту советника губернатора с ноября 2020 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

У губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева появился новый советник — Игорь Рубцов, бывший замглавы Верх-Исетского района Екатеринбурга, экс-помощник депутата Заксобрания, совладельца «Таганского ряда» Анатолия Никифорова. По словам источника URA.RU в резиденции главы региона, Рубцов привлечен к подготовке выборов в свердловское Заксобрание в 2021 году.

«Он уже ведет переговоры с районными администрациями Екатеринбурга, и в разговорах намекает, что у него есть полномочия отбирать кандидатов на будущие выборы [в Заксобрание] по одномандатным округам», — поделился инсайдер. Впрочем, по словам Рубцова, это неправда. «Ни о каких выборах речь пока не идет», — сказал он, отказавшись раскрывать свой функционал.

Также Рубцов уточнил, что работает на посту советника главы региона с ноября 2020 года. За два месяца до этого он пытался выдвинуться на довыборы в гордуму Екатеринбурга от «Единой России». Считалось, что участие Рубцова в кампании не было согласовано с командой Куйвашева и шло вразрез с его планами (губернатор поддерживал других кандидатов).

Игорь Рубцов покинул администрацию Верх-Исетского района в 2017 году. Источник URA.RU, знакомый с ним, утверждает, что такое решение было принято экс-вице-губернатором Владимиром Тунгусовым — якобы из-за плохого результата районных властей на выборах в Госдуму и Заксобрание в 2016 году. «Это не так. Посмотрите, какие были неудачи [на выборах] за последние 15 лет. Все депутаты и городской думы, и Заксобрания [избравшиеся по Верх-Исетскому району] абсолютно понятные и дееспособные. В чем неудача-то?» — парировал Рубцов.