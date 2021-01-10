Глава пермского фонда капремонта уволен после обрушения перехода

Директор фонда капительного ремонта Пермского края Дмитрий Баранов оставляет свою должность. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального министерства ЖКХ. Увольнение произошло через три дня после обрушения строительного перехода на улице Краснова, где погибла пожилая женщина.
«Генеральный директор Фонда капитального ремонта Пермского края Дмитрий Баранов написал заявление об увольнении по собственному желанию. Последний рабочий день Баранова сегодня — 11 января. Он возглавлял фонд с июня 2017 года», — сообщили URA.RU в пресс-службе министерства.
В пресс-службе краевого правительства уточнили, что губернатор Дмитрий Махонин неоднократно высказывал претензии к работе фонда. «Случившаяся на днях трагедия на улице Краснова в Перми стала последней каплей. Кадровое решение принято», — пояснили там.
Обрушение строительного перехода на улице Краснова произошло 9 января 2021 года. Одна из пострадавших женщин скончалась через некоторое время в больнице. Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».
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