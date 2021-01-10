10 января 2021
09 января 2021
08 января 2021
07 января 2021
06 января 2021

Экс-командир полка ДПС возглавит пермский фонд капремонта

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ВРИО губернатора Прикамья Махонин в Березниках. Пермь, полиция, дпс
Источник: бывший командир полка ДПС Владимир Хлебников станет новым руководителем фонда капремонта Пермского края Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Руководителем фонда капремонта Пермского края станет Владимир Хлебников. Об этом URA.RU рассказал источник в правительстве региона. Ранее Хлебников был главой администрации Кировского района Перми и командиром городского полка ДПС.

«Хлебников будет исполняющим обязанности», — рассказал URA.RU инсайдер. Прежний руководитель фонда Дмитрий Баранов написал заявление об увольнении по собственному желанию. Баранов уходит с поста после обрушения 9 января строительного перехода на улице Краснова, где погибла пожилая женщина.

В пресс-службе министерства информацию о назначении Хлебникова не подтверждают. «Новому руководству фонда предстоит кардинально изменить подходы к формированию программы капитального ремонта, а также усилить контроль за качеством выполнения работ со стороны подрядчиков», — цитируют в пресс-службе вице-премьера регионального правительства Андрея Кокорева. Контактами Хлебникова редакция URA.RU не располагает.

Хлебников до 21 июня 2020 года возглавлял администрацию Кировского района Перми. Также он был главой контрольно-аналитического департамента мэрии Перми, а с 1994 по 2016 годы работал в полиции.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...