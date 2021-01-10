Экс-командир полка ДПС возглавит пермский фонд капремонта

Руководителем фонда капремонта Пермского края станет Владимир Хлебников. Об этом URA.RU рассказал источник в правительстве региона. Ранее Хлебников был главой администрации Кировского района Перми и командиром городского полка ДПС.
«Хлебников будет исполняющим обязанности», — рассказал URA.RU инсайдер. Прежний руководитель фонда Дмитрий Баранов написал заявление об увольнении по собственному желанию. Баранов уходит с поста после обрушения 9 января строительного перехода на улице Краснова, где погибла пожилая женщина.
В пресс-службе министерства информацию о назначении Хлебникова не подтверждают. «Новому руководству фонда предстоит кардинально изменить подходы к формированию программы капитального ремонта, а также усилить контроль за качеством выполнения работ со стороны подрядчиков», — цитируют в пресс-службе вице-премьера регионального правительства Андрея Кокорева. Контактами Хлебникова редакция URA.RU не располагает.
Хлебников до 21 июня 2020 года возглавлял администрацию Кировского района Перми. Также он был главой контрольно-аналитического департамента мэрии Перми, а с 1994 по 2016 годы работал в полиции.
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