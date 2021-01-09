Bloomberg назвал главные причины доверять вакцине «Спутник V»

Российская вакцина «
Он отметил, что препарат прошел клинические испытания третьей фазы. При этом не было зафиксировано ни одного случая тяжелого течения COVID-19, а уровень эффективности прививки превысил 90 процентов. «Все эти факты вместе, даже несмотря на отсутствие (публикации в научных журналах. — Прим. ред.) результатов клинических испытаний третьей фазы, дают повод считать, что вакцина „Спутник V“ может быть таким же сильным кандидатом, как и аналоги, разработанные в западных лабораториях», — передает РИА «Новости» слова Фазели. Он добавил, что больше доверяет «
Кроме того, Россия входит в пятерку производителей препарата от COVID-19 по числу доз, на которые заключены контракты на предварительный заказ. А также сотрудничает с англо-шведской компанией AstraZeneca по созданию комбинированной вакцины от заболевания.
Ранее телеведущая, врач Елена Малышева высказалась по поводу вакцинации от коронавируса «Спутник V». В своем Instagram она ответила на несколько ключевых вопросов о препарате, которую считает достойным вариантом.
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