09 января 2021

Bloomberg назвал главные причины доверять вакцине «Спутник V»

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Американский журналист признался, что больше доверяет «Спутник V», чем китайскому препарату CoronaVac Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Российская вакцина «Спутник V» входит в число препаратов от коронавируса, которым можно доверять. Об этом заявил журналист агентства Bloomberg Сэм Фазели.

Он отметил, что препарат прошел клинические испытания третьей фазы. При этом не было зафиксировано ни одного случая тяжелого течения COVID-19, а уровень эффективности прививки превысил 90 процентов. «Все эти факты вместе, даже несмотря на отсутствие (публикации в научных журналах. — Прим. ред.) результатов клинических испытаний третьей фазы, дают повод считать, что вакцина „Спутник V“ может быть таким же сильным кандидатом, как и аналоги, разработанные в западных лабораториях», — передает РИА «Новости» слова Фазели. Он добавил, что больше доверяет «Спутник V», чем китайскому препарату CoronaVac.

Кроме того, Россия входит в пятерку производителей препарата от COVID-19 по числу доз, на которые заключены контракты на предварительный заказ. А также сотрудничает с англо-шведской компанией AstraZeneca по созданию комбинированной вакцины от заболевания.

Ранее телеведущая, врач Елена Малышева высказалась по поводу вакцинации от коронавируса «Спутник V». В своем Instagram она ответила на несколько ключевых вопросов о препарате, которую считает достойным вариантом.

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© Служба новостей «URA.RU»
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