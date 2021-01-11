Центр «Вектор» получил образец британского штамма коронавируса

Британский штамм коронавируса был обнаружен в России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» получил образец британского штамма коронавируса от зараженного, прибывшего в Россию. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Институт „Вектор“ Роспотребнадзора выделил „британский“ штамм коронавируса из материала пациента еще в декабре 2020 года», — передает ТАСС со ссылкой на сообщение Роспотребнадзора. там также уточнили, что ученые продолжают изучение вируса.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России был выявлен первый случай заражения штаммом коронавируса, который ранее был найден в Британии. Зараженным оказался россиянин, прибывший из Соединенного Королевства, передает RT.

Новый штамм коронавируса был обнаружен в Великобритании в декабре, сообщает «Национальная служба новостей». Ученые предупреждали, что он является более заразным, чем ранее известный коронавирус. Многие страны, включая Россию, временно закрыли авиасообщение с Англией.