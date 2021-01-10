На мэра крупнейшего района ХМАО завели дело

Борису Саломатину грозит штраф за формальное нарушение Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В отношении главы Нижневартовского района Бориса Саломатина возбуждено дело об административном правонарушении. Мэра крупнейшего района ХМАО подозревают в нарушении порядка условий предоставления межбюджетных трансфертов. Об этом URA.RU рассказали в прокуратуре ХМАО.

«Выделены деньги поселениям Аган, Излучинск, Зайцева речка, Ваховск и Новоаганск. Деньги были направлены в поселения в отсутствии дополнительного соглашения о передаче полномочий по решению вопросов местного значения. Эти деньги направились на решение вопросов дорожной деятельности», — уточнили в надзорном ведомстве, добавив, что санкция по этой статье предусматривает штраф.

Заместитель главы района — начальник управления общественных связей и информполитики Лариса Михеева считает, что заведение дела — форма выяснения личных отношений со стороны прокуратуры. «В течение первого полугодия прошедшего года, за 181 рабочий день, в отношении администрации района проведено 157 прокурорских проверок, в суд направлено порядка 10 подобных дел, которые были прекращены за отсутствием состава правонарушений.



Подобного агрессивного поведения со стороны [Степана] Филипенко (прокурора Нижневартовского района) и [Татьяны] Киселевой (зампрокурора района) нет ни в одном муниципалитете Югры», — заключила чиновник. Она же сообщила, что прокуратура увидела нарушение в том, как оформлены соглашения на исполнение поселениями полномочий в области содержания подъездных дорог. «Но мы считаем, что ни в чем не нарушили закон», — заключила Михеева.