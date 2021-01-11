Путин объяснил действия России в Карабахе

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Памятные мероприятия в Пскове ко дню 20-ти летия подвига 6 роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка. Псков, путин владимир
Владимир Путин заявил о соответствии действий РФ в Карабахе принципам Минской группы ОБСЕ Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

В своих действиях по Нагорному Карабаху Россия руководствовалась принципами Минской группы ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе). Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

«Особо хотел бы при этом отметить, что во всех своих действиях Россия стремилась следовать ключевым наработкам, достигнутым в Минской группе ОБСЕ», — приводит слова Путина РИА «Новости». Российский лидер также подчеркнул, что власти РФ продолжают сверять свои действия с председателями Минской группы.

Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область решила выйти из состава Азербайджанской республики. В ходе вооруженного столкновения Азербайджан потерял контроль над Карабахом. После чего начались переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ при участии России, США и Франции, сообщает «Царьград».

Конфликт в Нагорном Карабахе вновь обострился 27 сентября 2020 года. После продолжительного вооруженного противостояния между Азербайджаном и Арменией 10 ноября было заключено перемирие. Ереван передал Баку три района. В регионе продолжают оставаться российские миротворцы, передает агентство Nation News.

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