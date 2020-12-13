Азербайджан оправдался за нарушение перемирия в Карабахе

Военные Азербайджана проводили «антитеррористическую операцию» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Азербайджан проводит антитеррористическую операцию в Нагорном Карабахе, несмотря на действующее в регионе перемирие. Служба госбезопасности страны заявляет, что в некоторых местах остались армянские отряды, объясняя этим возобновление своей военной активности.

Ранее Армения заявила о возобновлении боевых действий в Карабахе со стороны Азербайджана. Армянское ведомство сообщало о начавшемся наступлении в сторону юга непризнанной республики.

«В лесах к северо-западу от поселка Гадрут остались армянские вооруженные отряды. Они не покинули территорию, создали боевые позиции и совершили несколько диверсий в отношении азербайджанских военных и гражданских лиц», — приводит ТАСС выдержку из сообщения Службы госбезопасности Азербайджана.

По данным службы, в результате этих диверсий были убиты четверо военнослужащих, еще двое были ранены. Также погиб один мирный житель. Из-за этого власти Баку приняли решение провести антитеррористическую операцию.

Конфликт в Нагорном Карабахе резко обострился 27 сентября. Армения и Азербайджан начали вести боевые действия, обвинив друг друга в провокациях. В ноябре стороны заявили о прекращении огня, в Нагорный Карабах были направлены российские миротворцы. Они заявляли, что режим прекращения огня соблюдается, передает агентство Nation News.