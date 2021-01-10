Компания из ЯНАО два года не платила зарплату работнику

Сумма долга перед сотрудником превысила 800 тысяч рублей Фото: Илья Московец © URA.RU

Один из работников строительной компании «Легос» (Тарко-Сале, ЯНАО) более двух лет не получал заработную плату, из-за чего работодатель задолжал ему свыше 800 тысяч рублей. Как сообщила прокуратура ЯНАО, результаты проверки предприятия стали основанием для возбуждения уголовного дела.

«Одному из работников организации в период с ноября 2018 года по январь 2021 года выплата заработной платы не осуществлялась, — сообщили в окружной прокуратуре. — Общая сумма задолженности составила свыше 800 тысяч рублей». Материалы проверки были переданы в следственные органы, там было принято решение о возбуждении дела по статье «полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная руководителем организации из корыстной и иной личной заинтересованности».

Оперативно получить комментарий представителей ООО «Легос» не удалось: по указанному на сайте компании контактному телефону на звонок никто не ответил. В адрес предприятия был направлен письменный запрос, на момент публикации ответ не поступил.

Согласно данным открытых источников, руководителем ООО «Легос» является Оксана Атягина. Предприятие имеет задолженности по уплате налогов и находится в реестре юрлиц-должников.