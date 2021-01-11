Политолог: в Сирии ужесточились бои после решения ЧВК «Вагнера»

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Антитеррористические учения «Мирная миссия - 2018». Челябинск, армия, пулемет, оружие, вооружение, Сирия, война
Российские наемники якобы покинули один из районов Сирии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Война в Сирии

Террористы ИГ (организация запрещена в РФ) активизировались в Сирии на фоне сообщений о выводе бойцов российской частной военной компании «ЧВК Вагнера» из восточной части страны. Об этом заявил сирийский публицист и политолог Хади Абдулла в своем блоге.

По его словам, сотрудники «ЧВК Вагнера» покинули провинцию Дейр эз-Зор, перебравшись в прибрежную Латакию. После этого участились налеты и нападения боевиков на правительственные войска в этой местности. В частности, в ночь с 10 на 11 января в результате нападения террористов на солдат Сирийской арабской армии в провинции Ракка трое военнослужащих попали в плен.

Террористы активизировались в конце декабря. 25 декабря под Эш-Шолой на трассе Пальмира — Дейр эз-Зор они подорвали автобус с сирийскими военнослужащими, в результате взрыва погибли около 30 человек. На следующий день стало известно об убийстве сирийского генерала Мазена Хассуна в Абу Кемале. 30 декабря на дороге Дейр эз-Зор — Хомс были убиты 15 сирийских военнослужащих. 5 января в Аль-Маядин подорвался еще один автомобиль правительственных войск.

В сирийских СМИ 23 декабря появились слухи о выводе сотрудников российской частной военной компании «ЧВК Вагнера» из восточной части Сирии. Однако на данный момент достоверно неизвестно, действительно ли «ЧВК Вагнера» вывели из Дейр эз-Зора.

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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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