Минобороны назвало причину ДТП с погибшими военными под Москвой

Авария на Новорижском шоссе (Московская область), где самосвал столкнулся с колонной военных автомобилей, произошла по вине водителя тяжелой техники. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Водитель самосвала не справился с управлением и врезался в колонну автобусов», — передает ТАСС сообщение ведомства. Там отметили, что четыре человека погибли.
По сообщению проекта Life Shot, водитель самосвала не получил серьезных повреждений. Отмечается, что ДТП произошло из-за того, что он отвлекся во время вождения.
Самосвал в Подмосковье врезался в колонну военных автобусов 11 января. По информации разных источников, пострадали от восьми до десяти человек. В автобусе ехали солдаты-срочники.
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