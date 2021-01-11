Минобороны назвало причину ДТП с погибшими военными под Москвой

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Обломки автобуса ДТП ХМАО, Спецстоянка ХМАО, спецстоянка
По информации источника, водитель самосвала не справился с управлением и врезался в колонну военных автобусов (фото архивное) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Авария на Новорижском шоссе (Московская область), где самосвал столкнулся с колонной военных автомобилей, произошла по вине водителя тяжелой техники. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Водитель самосвала не справился с управлением и врезался в колонну автобусов», — передает ТАСС сообщение ведомства. Там отметили, что четыре человека погибли.

По сообщению проекта Life Shot, водитель самосвала не получил серьезных повреждений. Отмечается, что ДТП произошло из-за того, что он отвлекся во время вождения.

Самосвал в Подмосковье врезался в колонну военных автобусов 11 января. По информации разных источников, пострадали от восьми до десяти человек. В автобусе ехали солдаты-срочники.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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