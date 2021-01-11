В инфекционном отделении больницы Лабытнанги замерзают люди (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

В Лабытнанги (ЯНАО) пациенты городской больницы замерзают в палатах из-за ветхости здания. По словам очевидцев, в комнатах инфекционного отделения настолько холодно, что на полу образовалась ледяная корка. Об этом URA.RU на условиях анонимности рассказала местная жительница, столкнувшаяся с проблемой.

«Очень холодно в палате, ближе к полу обледенелости со снегом. Так содержат пациентов с подозрением на коронавирус до результатов теста, как собак», — поделилась женщина. Она отметила, что инфекционное отделение расположено в деревянном здании. «Сами представьте, какие условия могут быть в сгнившей „деревяшке“ в минус 30 градусов», — добавила собеседница агентства.

В горбольнице Лабытнанги подтвердили, что инфекционный корпус находится в плохом состоянии. «Инфекционное отделение размещено в здании со 100% износом. Учитывая экстремально низкие температуры воздуха деревянное здание в некоторым местах промерзает», — пояснили представители больницы. В пресс-службе департамента здравоохранения ЯНАО попросили паузу на подготовку комментария.

Схожая ситуация сложилась в школах Лабытнанги. Жительница города Елена Луговая рассказала URA.RU, что ее ребенок пожаловался на сильный холод в СОШ №8: «Школа только год как после ремонта, но батареи чуть живые. Не знаю, как младшее звено, может, там в классах теплее, но старшеклассники сидят в холодных классах».

Директор школы Ильмир Шафагутдинов заявил, что в здании есть проблемы с отоплением. «К нашему сожалению, действительно, на сегодняшний день в некоторых кабинетах холодно. Наши сотрудники на постоянной основе ведут работы по проверке системы отопления», — сказал он, посоветовав родителям одевать детей теплее.

Лед на полу инфекционного отделения горбольницы Лабытнанги Фото: читатель URA.RU