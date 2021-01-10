Вице-губернатора ХМАО экстренно отозвали из отпуска

Вице-губернатору ХМАО Вадиму Шувалову не удалось полностью отгулять отпуск Фото: Алексей Андронов © URA.RU

новость из сюжета Отставка Вадима Шувалова

Вице-губернатор ХМАО Вадим Шувалов был экстренно отозван из отпуска и вынужден возвращаться в Югру на несколько дней раньше, чем планировал. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«У Вадима Николаевича был отпуск до 15 января. Однако он вынужден был его прервать и уже возвращается обратно в Сургут», — сообщил инсайдер. Он также добавил, что обратный путь у чиновника проложен через Москву, где у него по пути запланирована серия деловых встреч.

Связаться с самим Шуваловым URA.RU не удалось, его телефон выключен. Источник URA.RU, близкий к окружному правительству сообщил, что вице-губернатор был отозван из отпуска из-за неудачного графика. «Сейчас у всех много работы. Тем более на фоне трагической гибели [первого вице-губернатора ХМАО Геннадия] Бухтина. Только что закончились новогодние каникулы. Поэтому Шувалова и отозвали из отпуска», — рассказал источник. В департамент общественных и внешних связей ХМАО был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что Шувалов в декабре 2020 года перешел на работу в окружное правительство. Он стал единственным вице-губернатором Югры, у которого рабочий кабинет находится за пределами Ханты-Мансийска. Это связано с тем, что Шувалов курирует реализацию приоритетных проектов в восточной части региона.