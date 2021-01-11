США ввели санкции против Украины за вмешательство в выборы

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Флаг ЛГБТ на посольстве Соединенных Штатов Америки. Москва, американский флаг, флаг сша, американское посольство, посольство сша
Санкции США введены против семи граждан Украины и четырех информационных ресурсов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Правительство США ввело санкции против граждан и компаний Украины за вмешательство в выборы президента страны. Соответствующее сообщение появилось на сайте Минфина США.

«Иностранное вмешательство в выборы президента США. В санкционный список были добавлены следующие лица», — говорится на сайте ведомства. Санкции введены против семи граждан Украины и четырех информационных ресурсов.

В частности, в санкционном списке оказались агентства «Эра-Медиа», Only News, NabuLeaks, «Бегемот Медиа». Санкции США также введены против журналиста Александра Дубинского, предпринимателя Александра Онищенко и других общественных деятелей. В ведомстве считают, что эти люди и организации связаны с российскими компаниями, вмешивавшимися в выборы президента США.

Ранее доцент кафедры политологии Дальневосточного федерального университета Евгений Булах заявил, что захват Конгресса США сторонниками действующего президента Дональда Трампа позволит России решить собственные вопросы на международной арене. По его словам, протесты в США поспособствуют строительству «Северного потока — 2».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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