Россия может решить свои проблемы на международной арене, пока власти США заняты внутренними вопросами Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru

Захват Конгресса США сторонниками действующего президента Дональда Трампа позволит России решить собственные вопросы на международной арене, в том числе со строительство «Северного потока — 2». Такое мнение в разговоре с URA.RU высказал доцент кафедры политологии Дальневосточного федерального университета Евгений Булах.

«Подобные мероприятия отвлекают внимание от „Северного потока — 2“. Вокруг этого проекта ситуация снова обострилась, и мы никак не может завершить строительство важного стратегического объекта. Мало того, что необходимо завершить в виде технического сооружения, в данном случае основной вопрос запустить его в действие», — заявил Булах в беседе с URA.RU.

В целом происходящее в США может стать полезным для России, считает политолог. «Здесь и проблема с Европой, которая на фоне такой нестабильности пересматривает свою санкционую политику. Мы не должны забывать и об Украине, поскольку в данном случае это часть русского мира. И подобные проблемы в США они и эту проблему позволяют решать», — отметил Булах.

Профессор Тихоокеанского государственного университета Илдус Ярулин считает, что разгоревшиеся протесты в Вашингтоне скажется на российской политической элите. «Сейчас будет очень серьезная зачистка внутри российского истеблишмента», — предположил собеседник агентства.

Ярулин напомнил о словах политолога Сергея Маркова, что после выборов в Госдуму будет попытка раскачать ситуацию вокруг президента РФ Владимира Путина. «Это заявление такой призыв либо отменять выборы в Госдуму, либо создавать такую Государственную думу, которая будет не местом для дискуссии, а законодательная власть, которая будет вовсю использована для поддержки исполнительной власти, а в первую очередь президентской», — подчеркнул он.

Ранее сторонники Дональда Трампа захватили здание Конгресса США. В этот момент в Капитолии проходила процедура утверждения итогов голосования коллегии выборщиков. В ходе протестов скончались четыре человека. Члены кабинета президента США Трампа обсуждают возможность его отстранения от власти. В разговоре с URA.RU политологи предположили, что штурм Капитолия может стать началом новой президентской кампании Трампа. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер продлила режим ЧС в городе на 15 дней, передает RT.