Суд вынес приговор по делу о покушении на врага Кадырова

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Послание Президента Федеральному Собранию Москва, кадыров рамзан, портрет
Блогер критиковал власти Чечни, в том числе, главу республики Рамзана Кадырова Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Суд шведского города Евле вынес приговор по делу о нападении на чеченского оппозиционного блогера Тумсо Абдурахманова, критиковавшего главу Чечни Рамзана Кадырова. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.

«Руслан Мамаев получил 10 лет. Эльмира Шапиаева 8 лет. Двое кадыровских киллеров отправились в тюрьму, не осуществив задуманное», — заявил блогер. Он также отметил, что тем самым суд полностью удовлетворил требования прокурора, хотя, по его мнению, наказание мягкое. При этом Абдурхманов добавил, что это только начало.

В марте 2020 года полицейские Швеции задержали двух россиян, которые подозреваются в нападении на Тумсо Абдурхманова. На блогера напали, когда он спал в своей квартире в Польше. Неизвестный пробрался к блогеру с молотком, но тот смог разоружить и задержать злоумышленника, напоминает портал VSE42.RU.

Абдурахманов вел публичные споры с рядом чеченских чиновников, из-за чего спикер парламента Чеченской Республики Магомед Даудов объявил ему кровную месть. При этом в Кремле заявили, что не видят связи между нападением на блогера и его конфликтами с властью Чечни, в том числе с Кадыровым, пишет «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
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