Вирусолог объяснил заразность британского штамма коронавируса

Александр Бутенко считает, что заразность британского штамма коронавируса может быть преувеличена Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Британский штамм коронавируса может быть не более заразен, чем другие варианты вируса. Об этом в беседе с URA.RU рассказал профессор, специалист по вирусологии и глава лаборатории биологии и индикации арбовирусов ФГУ «НИИ вирусологии им Ивановского» Александр Бутенко. Он считает, что ускорение темпов заражения коронавирусом связано с ослаблением карантинных ограничений.

«Появление британского штамма коронавируса могло совпасть с ослаблением ограничительных мер в мире», — рассказал Бутенко. Поэтому новый штамм может быть так же заразен, как китайский вариант вируса, добавил вирусолог. По его словам, британский штамм коронавируса еще недостаточно изучен, чтобы судить о его свойствах.

Вирусолог, доктор биологических наук Алексей Аграновский, напротив, уверен, что британский штамм коронавируса более заразен, чем вариант вируса, распространявшийся в Китае. «Британский штамм коронавируса опасен, потому что больше людей может заразиться», — рассказал вирусолог в беседе с URA.RU. По его словам, новый вариант вируса не вызывает более тяжелого течения болезни. Аграновский отметил, что резкого роста числа зараженных не ожидается, потому что прошедшие вакцинацию будут защищены от нового штамма вируса.

Ранее сообщалось, что государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» получил образец британского штамма коронавируса от зараженного, прибывшего в Россию. Новый вариант вируса был обнаружен в декабре 2020 года. Ученые заявили, что он более заразен, чем другие штаммы, передает «Национальная служба новостей».