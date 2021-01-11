Мальта раскрыла имена владельцев «золотых паспортов» из России

Правительство Мальты обнародовало список участников государственной программы, которые получили мальтийское гражданство в обмен на инвестиции в 2019 году. Всего обладателями «золотых паспортов» стали больше трех тысяч человек, не менее 300 из них — из стран бывшего СССР, включая Россию.
Так, среди получателей паспортов Мальты оказался миллиардер из списка Forbes, основатель производителя кровельных материалов «Технониколь» Сергей Колесников, который подтвердил журналистам факт получения мальтийского гражданства. «На сегодняшний день у меня уже есть предприятия в четырех странах Европы, на этом останавливаться не планирую, новый паспорт позволяет экономить время на передвижении и расширить географию стран безвизового въезда», — приводит РБК слова бизнесмена.
Кроме того, как отмечает издание, в этом списке оказались полные тезки нескольких российских предпринимателей. Среди них — совладелец сети магазинов товаров для ремонта «Петрович» Андриан Мельников, сын экс-президента «Роснефти» Сергея Богданчикова — Алексей, один из основателей строительной компании ЛСР Георгий Ведерников, акционер компании «Вертикаль» Георгий Чумбуридзе, совладелец «Валента Фарм» (производитель ингавирина и феназепама) Антон Стрекалов, а также гендиректор энерготрейдера «Русэнергосбыт» Андрей Зиновьев. Получить комментарии от представителей указанных компаний журналистам не удалось.
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