11 января 2021

Во всех регионах России выявлен дефицит тестов для диабетиков

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Тестами для измерения уровня глюкозы в крови диабетеки в России обеспечены на 20% Фото: Анна Майорова © URA.RU

В России не хватает тестов для больных диабетом. Такой вывод сделали в Совете при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере, проанализировав данные Росздравнадзора за 10 месяцев 2020 года.

«В нужном объеме тест-полосок для измерения уровня глюкозы в крови не получают в России ни взрослые, ни дети. <…>. Ни один регион не выполняет нормативы клинических рекомендаций в обеспечении больных диабетом первого типа диагностическими средствами», — пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Совета.

Издание уточняет, что в прошлом году взрослые больные получили около 20% от необходимого объема расходников для глюкометров, а дети — около 32%. Для контроля уровня глюкозы в крови детям требуется 8 тест-полосок в сутки, а получали они, в среднем, по три. Взрослые пациенты получали, в среднем, менее одного теста в сутки при требуемых четырех.

Для решения проблемы требуется порядка 5 млрд рублей бюджетных субсидий. В беседе с URA.RU заместитель директора НМИЦ эндокринологии Минздрава России — директор Института диабета, академик РАН Марина Шестакова сообщила, что больные диабетом наиболее уязвимы перед коронавирусом.

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© Служба новостей «URA.RU»
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