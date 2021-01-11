На границе РФ с Монголией произошло сильное землетрясение

В ночь на 12 января на границе России и Монголии произошло землетрясение магнитудой. Об этом сообщило управление МЧС по Иркутской области.
«В 5.32 по иркутскому времени произошло землетрясение с эпицентром в Монголии, в 34 км от населённого пункта Турт. Интенсивность в эпицентре составила 8,7 баллов. На территории Иркутской области ощущались подземные толчки силой 4-5 баллов. Сообщений о разрушениях в регионе не поступало. Пострадавших нет», — говорится в сообщении ведомства.
Позже, на озере Хубсугул в Монголии были зафиксированы повторные подземные толчки, пишет ТАСС. Магнитуда второго сейсмособытия составила 5,6. В Иркутске ощущалось 4,5 балла.
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