11 января 2021

На границе РФ с Монголией произошло сильное землетрясение

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Презентация новой техники МЧС на площади Ленина. Курган, мчс россии, сотрудники мчс, мчс курган
Иркутское управление МЧС сообщило о землетрясении в регионе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В ночь на 12 января на границе России и Монголии произошло землетрясение магнитудой. Об этом сообщило управление МЧС по Иркутской области.

«В 5.32 по иркутскому времени произошло землетрясение с эпицентром в Монголии, в 34 км от населённого пункта Турт. Интенсивность в эпицентре составила 8,7 баллов. На территории Иркутской области ощущались подземные толчки силой 4-5 баллов. Сообщений о разрушениях в регионе не поступало. Пострадавших нет», — говорится в сообщении ведомства.

Позже, на озере Хубсугул в Монголии были зафиксированы повторные подземные толчки, пишет ТАСС. Магнитуда второго сейсмособытия составила 5,6. В Иркутске ощущалось 4,5 балла.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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